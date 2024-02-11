نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى ريال مدريد.. مدة غياب بيلينجهام بعد إصابته الصادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفقد فريق ريال مدريد، جهود لاعبه جود بيلينجهام بعد إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته في مواجهة جيرونا، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد في 4 مباريات قوية

أعلن نادي ريال مدريد، عبر بيان رسمي اليوم، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها جود بيلينجهام قد أثبتت إصابته بإلتواء شديد في كاحله الأيسر.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فأن بيلينجهام سيغيب عن المشاركة مع ريال مدريد لفترة أسبوعين على الأقل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيعمل على تجهيز جود بيلينغهام ليعود قبل مباراة الإياب ضد لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، يوم 6 مارس المقبل.

ويغيب بيلينجهام بشكل مؤكد، عن مباراة لايبزيج في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مواجهات رايو فاليكانو وإشبيلية وفالنسيا في الدوري الإسباني، والمقرر لها أيام 18 و25 فبراير و2 مارس.