نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يعلن حجم اصابة جود بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد توضيح حجم إصابة جود بيلينجهام بعد مباراة الملكي مع جيرونا في الدوري الإسباني

ريال مدريد يعلن حجم اصابة جود بيلينجهام

وسبق أن أصيب الانجليزي اليافع بالتواء شديد في الكاحل، وهو الآن تحت المراقبة الطبية لمدة تقدر بثلاثة أسابيع.

نجح الريال في تحقيق الفوز على جيرونا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، سجل الأهداف البرازيلي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام هدفين، ورودريجو.

رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة بعد المباراة، متفوقًا على جيرونا بفارق 5 نقاط، مستمرا بسلسلة اللاهزيمة للمباراة الثامنة عشرة على التوالي في الدوري الإسباني.