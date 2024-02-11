الفلسطيني ياسر حمد ينتظم في تدريبات الزمالك.. وبرنامج تأهيلي إضافي للاعب

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم اللاعب الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم الأحد، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفلسطيني ياسر حمد ينتظم في تدريبات الزمالك

وكان اللاعب حصل على إذن من عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق، للسفر خارج مصر لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وخضع النجم الفلسطيني، لتدريبات إضافية على هامش مران اليوم، ضمن الاستعدادات لمواجهة الدراويش في الدوري.

ونفذ ياسر حمد مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية الفردية، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب انتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد عودته من الخارج بعد سفره مؤخرا لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

