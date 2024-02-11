نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة نابولي في الكالتشيو.. لياو في المقدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 مباراة تجمع بين فريق ميلان ضد نظيره نابولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2023/24.

ويستضيف مباراة ميلان ونابولي ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 11 فبراير 2024، وتنطلق صافرة حكم أحداث المباراة التي تقام اليوم بين الفريقين في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر.

والتقى الفريقان 20 مرة، فاز ميلان في 5 مرات وفاز نابولي في 8 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 7 مباريات.

ويدخل فريق ميلان المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، حيث خاض 23 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات.

كما يحتل فريق نابولي المركز الثامن برصيد 35 نقطة، حيث لعب 22 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 7 مباريات.

تشكيل ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

من المتوقع أن يبدأ نادي ميلان بالتشكيل المتوقع التالي:

حراسة المرمى: مايك مانيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا - يان كارلو سيميتش - سيمون كايير - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تيجاني رايندرز - يونس موسى - روبين لوفتس تشيك.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافاييل لياو.

كما يدخل فريق نابولي بالتشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - ناتان - ماريو روي.

خط الوسط: إيلف إلماس - ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - جاكومو راسبادوري - خيفيتشيا كفاراستخيليا.