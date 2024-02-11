عاجل.. شوبير يكشف حقيقة تشفير نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تشفير مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في السعودية.

شوبير ينفي تشفير نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أكد أحمد شوبير في حديثه عبر إذاعة "أون سبورت أف أم": "لا يوجد أي فكرة لتشفير نهائي كأس مصر بعد نقله خارج مصر والمباراة ستذاع بشكل طبيعي على قناة أون تايم سبورت".

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة القمة في نهائي كأس مصر النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك في السعودية.

ونجح الأهلي والزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على إنبي وبيراميدز في الدور نصف النهائي.

موعد مباراه الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر النسخة الماضية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة 8 مارس على ملعب المملكة أرينا.