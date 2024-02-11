نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد المنصف يفجرها.. مصطفى شوبير أفضل من والده والحضري حارس مصنوع والشناوي سينهي مشواره لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد المنصف، على أن شوبير والحضري كل منهم حراس مصنوعة وذلك عكس الموهبة التي كان يمتلكها ثابت البطل وعادل مأمور.

تصريحات نارية لمحمد عبد المنصف مع شوبير

وقال عبد المنصف فى تصريحات تليفزيوينة خلال برنامج كان أبيدجان مع الإعلامى الرياضي خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "عصام الحضري مثل أحمد شوبير كل منهم حارس مصنوع وهذا يعيش أكثر من الموهوب ويحقق نتائج أكبر، حيث أنهم ليس لديهم موهبة ثابت البطل أو عادل المأمور".

واكمل عبد المنصف حديثه متطرقًا به إلى محمد الشناوي: " في وجهة نظري إن محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي سينهي مشواره الكروى قبل عامه الـ4، وذلك لكثرة الإصابات التى يتعرض لها".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن إصابة حارس المرمى محمد الشناوي بخلع في الكتف، خلال مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا.

واختتم عبد المنصف حديثه: "مصطفى شوبير حارس عرين الأهلى موهوب وأفضل من والده ولديه ثقة وهدوء ورشاقة ومرونة كبيرة".