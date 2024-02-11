الاسماعيلي ينتقد تغيير موعد مباراة سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي تعديل موعد مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 12 ببطولة الدوري لتقام في السابعة بدلًا من الرابعة عصر يوم الخميس.

الاسماعيلي ينتقد تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا

وقال أبو جريشة في تصريحات لبرنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أتمنى أن يكون هناك نظام في مسابقة الدوري ومواعيد المباريات".

وتابع: "لا يصح أن يتم تعديل موعد مباراة في بطولة الدوري قبل موعدها بـ 3 أو 4 أيام، يجب أن تكون هناك استمرارية ونظام في العمل".

وأضاف: "تعديل موعد المباراة يتسبب في تغيير طريقة استعداد المدير الفني للمباراة الذي يجهز لاعبيه على اللعب في موعد اللقاء، أطالب باستقرار مواعيد جدول مباريات المسابقة".

واختتم: "نادي الإسماعيلي أبرم صفقات تجمع بين عنصري الشباب والخبرة خلال انتقالات يناير، وكان هناك لاعبين آخرين اتفقنا معهم ولكن تأخير فتح القيد للنادي تسبب في انضماهم لأندية أخرى قبل غلق باب القيد".