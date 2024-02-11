نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ابوجريشة يعلق على تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث علي ابو جريشة نجم الكرة المصرية ونادي الإسماعيلي السابق عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.

علي ابوجريشة يعلق على تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

وقال أبو جريشة في تصريحات لبرنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة: "خبرات حسام حسن تسمح له بالتواجد في منصب المدير الفني لمنتخب مصر".

وتابع: "حسام يملك خبرات تراكمية ولاعب دولي ويجب أن تتم مساندته ودعمه، لا يصح أن نسمع أصوات تهاجمه قبل أن يبدأ مهمته مع المنتخب".

وأضاف: "البعض ينتقده بسبب عدم حصوله على بطولات؟ مدرب كوت ديفوار الذي تولى المسؤولية في منتصف بطولة أمم إفريقيا لا يملك نفس الخبرات التي كان يملكها المدرب الأجنبي الذي بدأ البطولة معهم، المدرب استطاع ايصال حماسه وروحه وخبراته مع المنتخب إليهم".

وواصل أبو جريشة: " من حق حسام حسن أن يحصل على الفرصة، كما أنه عليه دور هام هو يعلمه جيدًا، هو مطالب بالهدوء والتنظيم وأن تكون طريقة تعامله مع اللاعبين عادلة".

وأردف: "حسام حسن يتولى أعلى منصب تدريبي في مصر بوجوده مع المنتخب، عليه أن يتعامل مع هذا الأمر جيدًا".

واختتم علي أبو جريشة تصريحاته: "النزول بالأعمار في منتخب مصر أمر ضروري ولكن بشكل متزن، حصلنا على أمم إفريقيا 3 مرات بسبب الجمع بين عنصري الشباب والخبرة، لا يمكن الاعتماد فقط على الحيوية والشباب".