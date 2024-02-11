نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الايطالي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 مباراة تجمع بين فريق ميلان ضد نظيره نابولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2023/24.

ويستضيف مباراة ميلان ونابولي ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 11 فبراير 2024، وتنطلق صافرة حكم أحداث المباراة التي تقام اليوم بين الفريقين في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر.

والتقى الفريقان 20 مرة، فاز ميلان في 5 مرات وفاز نابولي في 8 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 7 مباريات.

ويدخل فريق ميلان المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، حيث خاض 23 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات.

كما يحتل فريق نابولي المركز الثامن برصيد 35 نقطة، حيث لعب 22 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 7 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونابولي اليوم الأحد

وتنطلق مباراة نابولي ضد ميلان عبر قناة أبو ظبي الرياضية بتعليق بلال علام.

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