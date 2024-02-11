نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفارقة عجيبة تجمع بين مبابي وأكرم عفيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعاد أكرم عفيف نجم منتخب قطر، إلى الأذهان تألق كيليان مبابي في ليلة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، على أرضية استاد “لوسيل”.

هاتريك عفيف ومبابي على استاد لوسيل

وقع أكرم عفيف نجم منتخب قطر، على ثلاثية تاريخية في ليلة تتويج “العنابي” بلقب كأس آسيا 2023 على حساب الأردن.

وفاز منتخب قطر، على شقيقه الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة نهائي كأس آسيا؛ التي أقيمت على استاد “لوسيل”، مساء أمس السبت.

وسجل أكرم عفيف، ثلاثية قطر من علامة الجزاء في مرمى يزيد أبو ليلى حارس الأردن، ليصبح أول لاعب يوقع على “هاتريك” في تاريخ المباريات النهائية بكأس آسيا.

وفي نهائي مونديال قطر 2022؛ نستذكر مبابي عندما سجل 3 أهداف لصالح منتخب فرنسا في مرمى الأرجنتين، بالمباراة التي حسمها نجوم “التانجو” بركلات الترجيح.

وحصد كيليان مبابي، جائزة “الحذاء الذهبي” هداف مونديال نسخة 2022 برصيد 8 أهداف، وكذلك انتزع أكرم عفيف الجائزة في بطولة كأس آسيا بعد منافسة قوية، بفضل “هاتريك” المباراة النهائية.