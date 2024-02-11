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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، إصابة نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام، دون تحديد مدة غيابه.

ضربة موجعة قوية في ريال مدريد

وجاء البيان الذي نشره الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد:" بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على جود بيلينجهام، تم تشخيص إصابته بالتواء شديد في كاحله الأيسر".

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، التي أقيمت مساء أمس، تألق كبير من بيلنجهام حيث سجل هدفين من أصل أربعة أهداف أحرزه لاعبو الملكي.

من الجدير بالذكر أن ريال مدريد، يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الحالي، برصيد 61 نقطة، وبفارق

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد، يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في موسمه الحالي، برصيد 61 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه "جيرونا" صاحب المركز الثاني.