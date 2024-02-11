نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الألماني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عاشقي ومحبي كرة القدم الألمانية عن ترتيب الدوري الألماني قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق 11-2-2024، حيث تنطلق الجولة ال21 من البطولة التي تقام في الموسم الحالي، وتشهد معها العديد من المباريات النارية.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" ترتيب الدوري الألماني قبل مواجهات اليوم الأحد الموافق 11-2-2024، حيث يعتلي فريق بايرن ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 52 نقطة، ويأتي في الوصافة بايرن ميونيخ صاحب الـ50 نقطة.

ترتيب الدوري الألماني

ويأتي جدول ترتيب الدوري الألماني للموسم الحالي 2023- 2024 كالتالي:

1- بايرن ليفركوزن برصيد 52 نقطة.

2- بايرن ميونيخ برصيد 50 نقطة.

3- شتوتجارت برصيد 40 نقطة.

4- بروسيا دورتموند برصيد37 نقطة.

5- لايبزج برصيد 36 نقطة.

6- فرانكفورت برصيد 31 نقطة.

7- فرايبورج برصيد 28 نقطة.

8- هوفنهاي برصيد 26 نقطة.

9- فيردر بريمن برصيد 26 نقطة.

10- هايدينهايم برصيد 24 نقطة.

11- فولفسبورج برصيد 23 نقطة.

12- أوجسبورج برصيد 22 نقطة.

13- بروسيا مونشنجلادباخ برصيد 21 نقطة.

14- بوخوم برصيد 21 نقطة.

15- يونيون برلين برصيد 18 نقطة.

16- كولن برصيد 15 نقطة.

17- ماينز برصيد 12 نقطة.

18- دارمشتات برصيد 11 نقطة.