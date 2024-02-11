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أحمد جودة - القاهرة - أدلى النجم كالفين فيليبس نجم فريق وست هام يونايتد والمعار إليه من صفوف نادي مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي بتصريحات نارية تجاه المدرب بيب جوارديولا.

وأكد كالفين فيليبس على صعوبة التعامل مع بيب جوارديولا خلال فترة تواجده في مانشستر سيتي وقبل الانتقال إلى وست هام يونايتد في يناير الماضي.

تصريح صادم من فيليبس تجاه بيب جوارديولا بعد رحيله عن مانشستر سيتي

وأوضح فيليبس في تصريحات صحفية له:" ربما كان الأمر الأصعب بعد كأس العالم، عندما خرج بيب وقال إنني أعاني من زيادة الوزن".

وتابع:" لقد كان على حق في القيام بذلك ولكن هناك طرقًا مختلفة للقيام بذلك، لم أختلف معه ولكن من الواضح أنني تعرضت لضربة كبيرة على ثقتي وكيف شعرت في السيتي، ولم تكن عائلتي سعيدة بذلك أيضًا، وخاصة والدتي".

وأختتم:" لقد كان مجرد سوء فهم وأعتقد أنه كان محبطًا للغاية لأنني عدت 1.5 كجم فوق الوزن المستهدف".

