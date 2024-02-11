نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مصطفي محمد يسجل هدف عالمي في شباك تولوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الدولي المصري مصطفي محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الهدف الأول لصالح فريقه في شباك تولوز في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

هدف مصطفي محمد اليوم

ونجح مصطفي محمد في التقدم لصالح نانت على ملعب تولوز في الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء هدف مصطفي محمد بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة من ركلة حرة مباشرة بطريقة ولا أروع ليسجلها بنجاح.

ويعتبر هدف مصطفي محمد هو السابع للفرعون المصري مع فريق نانت في الدوري الفرنسي ليصعد إلى المركز الخامس في سلم ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.