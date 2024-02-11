نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة نحو مواجهة مثيرة بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار، في دور النهائي لكأس أمم إفريقيا 2023، حيث يتوقع أن يكون اللقاء حافلًا بالندية والتحدي، ويتنافس الطرفان للفوز وحسم بطل امم إفريقيا.

مواجهة قوية في دور الـ النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار، حيث يتنافسان على كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2024

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مساء اليوم الأحد الموافق 11 فبراير، هو يوم إقامة مباراة منتخب نيجيريا أمام منتخب كوت ديفوار، وذلك ضمن منافسات دور النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تنطلق مباراة منتخب نيجيريا أمام كوت ديفوار في تمام الساعة

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

البث المباشر لـ مباراة نيجيريا وكوت ديفوار لحظة بلحظة



القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2024

تحمل شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتم نقل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار على قناة beIN AFCON 1 المخصصة لبث مباريات البطولة.

تردد القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

beIN Sports HD 2 Max القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500. قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة فوكس سبورت القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 sportdigital القمر أسترا سات 19 ترددها: 11185 dvb-s2 معدل الترميز: 22000 الاستقطاب: v قناة beIN Sports HD MAX 1 التردد: 12604، 8 غرب. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3 التشفير: إرديتو فيديو جارد. القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

معلق مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

يتولى المعلق الحسن أوتارا مهمة التعليق على مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، في كأس الأمم الإفريقية 2024 اليوم.

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع ضد كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى ستانلي نوابيلي. خط الدفاع أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي. خط الوسط زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا. خط الهجوم سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا