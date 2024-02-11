مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا كورة | كأس الأمم الإفريقية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أعين عشاق كرة القدم نحو مباراة مثيرة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار.

يتوقع أن يكون اللقاء حافلًا بالتنافس والتحدي، حيث يتسابق الفريقان لحسم لقب بطولة الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2024

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مساء اليوم الأحد الموافق 11 فبراير، هو يوم إقامة مباراة منتخب نيجيريا أمام منتخب كوت ديفوار، وذلك ضمن منافسات دور النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تنطلق مباراة منتخب نيجيريا أمام كوت ديفوار في تمام الساعة

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

البث المباشر لـ مباراة نيجيريا وكوت ديفوار لحظة بلحظة



القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2024

تحمل شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتم نقل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار على قناة beIN AFCON 1 المخصصة لبث مباريات البطولة.

معلق مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

يتولى المعلق الحسن أوتارا مهمة التعليق على مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، في كأس الأمم الإفريقية 2024 اليوم.

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع ضد كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى ستانلي نوابيلي. خط الدفاع أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي. خط الوسط زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا. خط الهجوم سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى يحيى فوفانا خط الدفاع سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان خط الوسط جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا خط الهجوم كريستيان كوامي – ماكس جراديل – نيكولاس بيبي

تردد القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024