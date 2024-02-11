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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن موقف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأكد الصحفي كريستيان فالك من صحيفة بيلد الألمانية أن جوزيه مورينيو يقترب من تدريب نادي بايرن ميونيخ خلفا للمدرب توماس توخيل.

موقف جوزيه مورينيو من تولي تدريب بايرن ميونيخ

ويواجه توس توخيل مدرب بايرن ميونيخ الحالي انتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة خاصة بعد تلقيه الخساره أمام فريق بايرن ليفركوزن بثلاثة أهداف دون رد في الدوري الألماني.

وأوضح كريستيان فالك أن جوزيه مورينيو سوف يكون جاهز لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في الفترة المقبلة بعد رحيله عن تدريب روما.

وقال تصريحات له:" سمعت أن مورينيو يتعلم اللغة الألمانية، وفي الماضي حاول التقرب ليكون في بايرن ميونخ".

