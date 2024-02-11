نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. هدف عالمي لمصطفي محمد وفيليبس يفتح النار على جوارديولا وضربة قوية لـ ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 11-2-2024 في السطور التالية:

هدف عالمي لمصطفي محمد

سجل الدولي المصري مصطفي محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الهدف الأول لصالح فريقه في شباك تولوز في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ونجح مصطفي محمد في التقدم لصالح نانت على ملعب تولوز في الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء هدف مصطفي محمد بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة من ركلة حرة مباشرة بطريقة ولا أروع ليسجلها بنجاح.

ويعتبر هدف مصطفي محمد هو السابع للفرعون المصري مع فريق نانت في الدوري الفرنسي ليصعد إلى المركز الخامس في سلم ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

تصريح صادم من فيليبس تجاه بيب جوارديولا بعد رحيله عن مانشستر سيتي

أدلى النجم كالفين فيليبس نجم فريق وست هام يونايتد والمعار إليه من صفوف نادي مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي بتصريحات نارية تجاه المدرب بيب جوارديولا.

وأكد كالفين فيليبس على صعوبة التعامل مع بيب جوارديولا خلال فترة تواجده في مانشستر سيتي وقبل الانتقال إلى وست هام يونايتد في يناير الماضي.

وأوضح فيليبس في تصريحات صحفية له:" ربما كان الأمر الأصعب بعد كأس العالم، عندما خرج بيب وقال إنني أعاني من زيادة الوزن".

ضربة موجعة قوية في ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، إصابة نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام، دون تحديد مدة غيابه.

وجاء البيان الذي نشره الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد:" بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على جود بيلينجهام، تم تشخيص إصابته بالتواء شديد في كاحله الأيسر".

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، التي أقيمت مساء أمس، تألق كبير من بيلنجهام حيث سجل هدفين من أصل أربعة أهداف أحرزه لاعبو الملكي.

ريال مدريد يعلن حجم اصابة جود بيلينجهام

اعلن فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد توضيح حجم إصابة جود بيلينجهام بعد مباراة الملكي مع جيرونا في الدوري الإسباني

وسبق أن أصيب الانجليزي اليافع بالتواء شديد في الكاحل، وهو الآن تحت المراقبة الطبية لمدة تقدر بثلاثة أسابيع.