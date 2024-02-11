انت الأن تتابع خبر الأردن يشارك بالاجتماع العربي للقيادات الشابة في دبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك وزير الشباب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب محمد النابلسي، الأحد، في الاجتماع العربي للقيادات الشابة في نسخته الثالثة، الذي ينظمه مركز الشباب العربي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي تحت شعار "ماذا يعني أن تكون عربيا؟"، بحضور وزراء الشباب العرب ومدراء مؤسسات تمكين الشباب ومجموعة من القيادات العربية الشابة.

وألقى النابلسي كلمة ممثلاً عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بين خلالها رؤية المكتب التنفيذي في وضع الخطط والبرامج الشبابية العربية التي من شأنها تمكين الشباب العربي وتعزيز مشاركته بالحياة العامة والنهوض بالعمل الشبابي العربي بما يضمن مشاركة الشباب الحكومات العربية بعملية صنع القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد النابلسي دور الشباب كرواد في تعزيز وترسيخ الهوية العربية وتشكيل السياسات التي تعزز القيم الإنسانية، لافتا إلى دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعميق وتعزيز أواصر التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، والموقف التاريخي تجاه القضية الفلسطينية وجهود جلالته في دعم صمود الأشقاء في غزة.

كما شارك النابلسي في الجلسة الوزارية التي أقيمت ضمن فعاليات الاجتماع تحت عنوان "رؤية مشتركة وهدف مشترك" بمشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب ومجموعة من القيادات الشبابية لتسليط الضوء على الأدوار التي توليها المؤسسات الحكومية في تمكين الشباب.

ويشارك النابلسي، الاثنين، في افتتاح فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي تقام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بمشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار.

ويرافق النابلسي وفد شبابي في فعاليات الاجتماع والقمة العالمية حيث سيقدم الشباب التجربة الأردنية في مجالات الثقافة والفنون والتكنولوجيا والريادة.

وثمن النابلسي الدور الرائد الذي يقوده مركز الشباب العربي في تطوير المبادرات الهادفة وإقامة الاجتماع العربي الذي يشكل فرصة للشباب العربي للالتقاء وتبادل الخبرات والمعارف والتشبيك واستشراف المستقبل .