سهرة على صفيح ساخن.. موعد مباراة ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - في سهرة على صفيح ساخن وخاصة لعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالوطن العربي مساء اليوم الأحد الموافق 11 فبراير حيث ننشر لكم موعد مباراة ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة.

ويستضيف ميلان مساء اليوم فريق نابولي على ملعب سان سيرو وسط حضور جماهيري كبير وتحت إدارة الحكم دانييلي دوفيري وذلك في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة ميلان ونابولي

يكون موعد مباراة ميلان ونابولي في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وبعدما تعرفنا على موعد مباراة ميلان ونابولي في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز يأتي الدور على القنوات الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونابولي

تنقل مباراة ميلان ونابولي في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وتحديداً قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق بلال علام.. إضافة إلى القنوات التالية:

Match Football 1

Sport TV3 Portugal

Tring Sport 1 HD

beIN Sports 2 FR

SuperSport HD 2 alb

Match! TV

Max Sport 3 HD

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

Arena Sport 2 HD BiH

Starz Play App

STCTV

TNT Sports 1

وبذلك نكون قد تعرفنا على موعد مباراة ميلان ونابولي في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز ومجموعة كبيرة من القنوات الناقلة للسهرة الكروية الساخنة والمنتظرة من قبل الجماهير العاشقة لكرة القدم في العالم العربي.