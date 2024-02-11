نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للنادي الإسماعيلي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم النادي الإسماعيلي مؤتمر صحفي اليوم بمقر النادي لتقديم صفقاته الجديدة بحضور كابتن علي أبوجريشة رئيس قطاع الكرة وكابتن عماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول، فضلا عن الاستاذ مصطفى شلة أمين الصندوق والأستاذ أحمد فهيم عضو مجلس الإدارة.

وبدأ المؤتمر الصحفي بكلمه افتتاحية من قبل أحمد سليمان المتحدث الرسمي بأسم النادي رحب خلالها بالسادة الضيوف، مؤكدا أن النادي مؤسسة عريقة نجحت في تخطي الصعاب وكان آخرها حل أزمة إيقاف القيد والفضل يعود في ذلك لمجلس الإدارة تحت قيادة المهندس نصر أبو الحسن.

كما تم عرض خلال المؤتمر فيلم تسجيلي عن أبرز إنجازات مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن منذ توليه المهمة.



علي أبو جريشة: الإسماعيلي تدهور في الفترة الأخيرة بسبب أزمات المجالس السابقة

ومن جانبه فقد أكد الكابتن علي ابو جريشة أن النادي مر بفترة عصيبة بسبب سياسات من قبل مجلس الإدارة السابق ساهمت في اغراقه من الديون،مطالبا بضرورة تضافر الجهود لعبور تلك الأزمة وإعادة الفريق لسابق عهده، في ظل الدعم اللامحدود من قبل الجماهير العظيمة التي دائما ما تضرب اكبر مثال في مساندة اللاعبين رغم الظروف الصعبة.

وحرص الكابتن على أبوجريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي وعماد سليمان المشرف العام على قطاع الكرة على عقد جلسة حوارية مع وسائل الإعلام لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالفريق.

وأكد الفاكهة، أن النادي الإسماعيلي حاليا بات في تطور مستمر بعد التخلص من سياسات سابقة ورطت خزينته في ديون بالملايين بسبب التعاقد مع لاعبين بارقام كبيرة دون تحقيق أي عائد على الفريق.

وتابع:"نجحنا حاليا في توفير اكثر من 17 مليون جنيه بعد تحديد سقف في التعاقدات إلى جانب التخلص من سياسات الشراء دون خطة".

من جهته فقد قال عماد سليمان أن الصفقات الجديدة ستمثل إضافة حقيقة وفقا لاحتياجات الفريق،مشددا علي أن قطاع الكرة يضع كامل ثقته في إيهاب جلال وجهازه المعاون من أجل تصحيح المسار وعودة مسيرة النتائج الإيجابية.

واختتم تصريحاته:"نود أن نشكر مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن بسبب سياساته الناجحة والتي ساهمت في وضع النادي على الطريق الصحيح.

كما شهد الحفل في نهايته تقديم اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم مسئولي الدراويش في الانتقالات الشتوية الماضية، وسط اهتمام إعلامي من كافة وسائل الإعلام المختلفة.

