نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يكشف حقيقة تشفير نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.. وعبد المنصف: الحضري حارس مصنوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الاحد الموافق 11-02-2024.

حقيقة تشفير نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تشفير مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في السعودية.

أكد أحمد شوبير في حديثه عبر إذاعة "أون سبورت أف أم": "لا يوجد أي فكرة لتشفير نهائي كأس مصر بعد نقله خارج مصر والمباراة ستذاع بشكل طبيعي على قناة أون تايم سبورت".

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة القمة في نهائي كأس مصر النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك في السعودية.

عبد المنصف: مصطفى شوبير أفضل من والده والحضري حارس مصنوع

أكد محمد عبد المنصف، على أن شوبير والحضري كل منهم حراس مصنوعة وذلك عكس الموهبة التي كان يمتلكها ثابت البطل وعادل مأمور.

وقال عبد المنصف فى تصريحات تليفزيوينة خلال برنامج كان أبيدجان مع الإعلامى الرياضي خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "عصام الحضري مثل أحمد شوبير كل منهم حارس مصنوع وهذا يعيش أكثر من الموهوب ويحقق نتائج أكبر، حيث أنهم ليس لديهم موهبة ثابت البطل أو عادل المأمور".

واكمل عبد المنصف حديثه متطرقًا به إلى محمد الشناوي: " في وجهة نظري إن محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي سينهي مشواره الكروى قبل عامه الـ4، وذلك لكثرة الإصابات التى يتعرض لها".

رمضان صبحي إلى الأهلي أم الزمالك؟

صرح خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن النادي الأهلي أغلق الباب تمامًا أمام عودة لاعبه السابق رمضان صبحي إلى القلعة الحمراء مجددًا.

قال الغندور في حديثه عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “رمضان صبحي يريد العودة إلى الأهلي، ولكن يبدو أن موقف عودته صعبة، وبالتالي هو أقرب إلى الزمالك، لأنه نادي جماهيري”.

وأضاف الغندور: “الأهلي لن يوافق على عودة رمضان صبحي، وأغلق الباب في وجهه بشكل نهائي، وإدارة الزمالك تتمنى ضم اللاعب”.

وأشار الغندور: “أستغرب أن إدارة الأهلي وافقت على ضم إمام عاشور، ولكنها ترفض عودة رمضان صبحي إلى صفوف الفريق”.