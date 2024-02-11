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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلا شوت بث مباشر

منافسة إفريقية بين Nigeria - Cote d'Ivoire اليوم، مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلا شوت بث مباشر نهائي كأس إفريقيا، قمة كبيرة تنتظر محبي كرة القدم بين المنتخبين الإيفواري والنيجيري في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2024. ستقام المباراة على ملعب الحسن واتارا، وهو حدث ينتظره الجميع بشغف.

كانت المفاجأة الكبرى وصول منتخب ساحل العاج إلى المباراة النهائية، حيث تلقوا هزيمة قاسية من غينيا الاستوائية بأربعة أهداف دون رد في المرحلة النصف نهائية.

وعلى الرغم من ذلك، حصل المنتخب الإيفواري على فرصة ثانية للتأهل بعد أن حققوا المركز الثالث في المجموعة الأولى، بفضل نتائج المنتخبات الأخرى.

باستغلال هذه الفرصة الثانية، تأهل منتخب ساحل العاج إلى النهائي بعد تخطي منتخبات قوية مثل السنغال ومالي والكونغو الديموقراطية في المراحل السابقة للبطولة.

من جهة أخرى، كانت نيجيريا في نفس المجموعة مع ساحل العاج، وفازت في المباراة التي جمعتها بهدف نظيف. وتأهلت منتخب النسور الخضر إلى النهائي من المركز الثاني في المجموعة، وتمكنوا من تحقيق الفوز على الكاميرون وأنغولا وجنوب إفريقيا في مباريات الطريق إلى النهائي.

بالتالي، ينتظرنا نهائي مثير بين كوت ديفوار ونيجيريا، حيث سيتنافس المنتخبان على اللقب الأفريقي المرموق. من المؤكد أن المباراة ستكون حامية الوطيس ومثيرة للاهتمام، وستجذب انتباه جماهير الكرة في القارة وحول العالم.

بالتوقيت.. متى موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا؟

في مساء اليوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري، ستقام مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت المباراة المرتقبة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 بين منتخب نيجيريا ومنتخب كوت ديفوار. سيقام اللقاء على ملعب "الحسن واتارا" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ومن المتوقع أن يكون هناك حضور جماهيري كبير.

مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت

قد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) موعد المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، و9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. ستكون هذه المواعيد مهمة للمشجعين وعشاق كرة القدم الذين يرغبون في متابعة المباراة عبر البث المباشر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية؟

توفر لك دوت الخليج بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلا شوت حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، وتقوم بعرض جميع المباريات حصريًا في منطقة الوطن العربي من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.

وبالنسبة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2024، ستكون قنوات الباقة الفضائية "beIN SPORTS HD MAX" المختصة بالرياضة هي القنوات الناقلة للمباراة. يمكن للمشجعين الاستمتاع بمشاهدة المباراة على هذه القنوات.

تردد القنوات الناقلة:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

بالتردد.. الجزائرية المفتوحة تنقل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا

أما قنوات التلفزيون الجزائرية الأرضية، فهي القنوات المفتوحة المتاحة للجمهور والتي ستقوم بنقل المباراة بث مباشر لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2024 بين نيجيريا وكوت ديفوار.

وقد حصلت القنوات الجزائرية الأرضية على حقوق بث المباريات المجانية للبطولة، وهذا يشجع المشجعين على البحث عن تردد هذه القنوات على القمر الصناعي نايل سات واتباع الإرشادات اللازمة لضبط القنوات ومشاهدة المباراة بث مباشر.

تردد قناة الجزائرية المفتوحة: القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

رمز الشفرة: 1100001100000000

مفتوحة

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار اليوم؟

سيكون البث المباشر عبر الانترنت لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو حكم نهائي كأس أمم إفريقيا؟

أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" عن تشكيلة الحكام لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا. سيقوم دحان بيدا بتحكيم المباراة، وسيتم مساعدته بواسطة جيرسون وديانا. وسيكون ديانا شيكوتيشا والحكمة المغربية بشرى كربوبي أحدث الحكام. سيقوم محمود عاشور بإدارة تقنية VAR، وسيتم مساعدته من قبل ريفيرت ماريا.

تشكيلة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار اليوم في نهائي إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - أولا أينا - كالفن باسي.

خط الوسط: أليكس أيوبي - زيدو سانوسي - فرانك أونيكا.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان - سيمون موسيس - فيكتور أوسيمين.

ثانيًا: تشكيل منتخب كوت ديفوار

حراسة المرمى: يحى فوفانا.

خط الدفاع: أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - سيرج أوربيه - جيسلان كونان.

خط الوسط: فرانك كيسي - جان سيري - سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ماكس جراديل - كريستيان كوامي - نيكولاس بيبي.

نيجيريا ضد ساحل العاج.. تاريخ المواجهات

إجمالي المواجهات الموجهات في أمم إفريقيا 15 مباراة

6 فوز نيجيريا

3 فوز كوت ديفوار

6 تعادل

21 هدف نيجيريا

13 هدف كوت ديفوار 7 مباريات

4 فوز نيجيريا

2 فوز كوت ديفوار

1 تعادل

نيجيريا ضد كوت ديفوار.. أرقام تهمك

تطمح نيجيريا إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخها بعد الانتصارات في 1980 و1994 و2013، بينما يسعى البلد المضيف إلى الفوز باللقب للمرة الثالثة بعد تحقيق الانتصارات في 1992 و2015.

على الرغم من اللقاءات العديدة التي جمعت بين كوت ديفوار ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أنها المرة الأولى التي يتقابل فيها المنتخبان في المباراة النهائية للبطولة.

يتطلع منتخب كوت ديفوار ليكون التاسع منتخب مضيف يحقق الفوز بكأس الأمم الأفريقية، بعد الفوزات التي حققتها منتخبات مصر في عامي 1959 و1986 و2006، وإثيوبيا في عام 1962، وغانا في عامي 1963 و1978، والسودان في عام 1970، ونيجيريا في عام 1980، والجزائر في عام 1990، وجنوب إفريقيا في عام 1996، وتونس في عام 2004.