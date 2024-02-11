عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أستون فيلا في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "فيلا بارك"، وذلك في إطار الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، رافائيل فاران، لوك شاو.

خط الوسط: كوبي ماينو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.