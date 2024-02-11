نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2003" يفوز على انبي 0/2 لبطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 20 عامًا ( المرحلة العمرية 2003 ) بقيادة مدربه حمادة طلبة على ضيفه فريق انبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد على ملعب النادي الاجتماعي وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها.

أدار هذه المباراة طاقم تحكيم من منطقة الاسكندرية مكون من أحمد جمال ومحمود عبد العزيز ومحمد ابراهيم.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثامنة والثلاثين متقدما في جدول الترتيب ، في الوقت الذي توقف فيه رصيد انبي - صاحب المركز الثاني قبل المباراة - عند النقطة الحادية والأربعين في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة لتحديد الترتيب.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين دون أهداف بعد شوط حماسي تبادل فيه الفريقان السيطرة على منطقة المناورات وسط أفضلية نسبية للمصري الذي دخل لاعبوه الشوط الثاني بشكل مغاير وبتصميم اكبر على الفوز، وينجح ابراهيم سعيد في إحراز الهدف الأول للمصري في الدقيقة السابعة عشر، ليفرض أبناء بورسعيد سيطرتهم على مجريات اللعب خاصة مع التغييرات الموفقة التي أجراها الكابتن حمادة طلبة، وينجح البديل عبد الرحمن عصام في إحراز هدف تأكيد الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز غال وثمينة لأبناء الباسلة في صراعهم للمنافسة على اللقب.

مثل المصري في المباراة: حسام حسن لحراسة المرمى، محمد فوزي جاد، ابراهيم ناجي، عماد عبد المعبود، لؤي فهمي لخط الظهر، محمد أيمن، ابراهيم سعيد، عبد الله الجبروني لخط الوسط، أبو الفتح أشرف ، محمد المرسي ، عبد الله أيمن لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمود برهام، عدنان عثمان، عبد الرحمن عصام، خالد الدياسطي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. حمادة طلبه مدربًا عامًا ، ك. أحمد يوسف مدربًا مساعدا، ك. ابراهيم صبيح مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللًا للاداء، ك. علاء سالم أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الجراحي إداريًا، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليا.