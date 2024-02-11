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أحمد جودة - القاهرة - "مباراة البحث عن اللقب".. بجوده عاليه دون تقطيع شاهد المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بين منتخبين Cote d'Ivoire vs Nigeria |يلا شوط..Nigeria..Cote d'Ivoire..الكوت ديفوار.. نيجيريا.. أمم إفريقيا 2024.. تستعد قارة إفريقيا للعيش لحظة تاريخية تجتاح قلوب وعقول الملايين من عشاق كرة القدم، وفي هذا اليوم المميز، ستصطدم منتخبات نيجيريا والكوت ديفوار ببعضهما البعض في مباراة مرتقبة تعد الذروة النهائية لهذه البطولة القارية الرائعة.

"مباراة البحث عن اللقب".. بجوده عاليه دون تقطيع شاهد المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بين منتخبين Cote d'Ivoire vs Nigeria |يلا شوط

ستكون هذه المباراة مواجهة مثيرة بين منتخبين متميزين، حيث يسعى كل فريق للتتويج بلقب بطل إفريقيا. يتمتع منتخب نيجيريا بتاريخ غني في هذه البطولة، حيث حقق اللقب ثلاث مرات سابقًا ويتطلع للفوز باللقب الرابع في تاريخه. يتمتع المنتخب النيجيري بمجموعة مميزة من اللاعبين الموهوبين والمخضرمين، ويتميز بقوة هجومية قوية وقدرة على خلق فرص تهديفية خطيرة.

أما المنتخب الكوت ديفواري، فيتمتع بسجل حافل في البطولات القارية، حيث حقق اللقب مرتين في الماضي ويتطلع للتتويج باللقب الثالث في تاريخه. يتميز المنتخب الكوت ديفواري بقوة بدنية هائلة ومهارات فردية رائعة، ويعتبر لديهم لاعبون بارزون في مختلف المراكز على أرض الملعب.

"مباراة البحث عن اللقب".. بجوده عاليه دون تقطيع شاهد المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بين منتخبين Cote d'Ivoire vs Nigeria |يلا شوط

ستكون هذه المواجهة فرصة حاسمة لكلا الفريقين لإظهار قوتهما ومهارتهما الكروية، وإسعاد جماهيرهما الموجودة في المدرجات وحول العالم. ستكون المباراة مليئة بالتشويق والإثارة والمنافسة الشرسة، حيث يستعرض اللاعبون مهاراتهم وقدراتهم الفردية والجماعية في سبيل الوصول إلى النجاح.

بالتأكيد، ستكون هذه المباراة النهائية بين نيجيريا والكوت ديفوار مشهدًا لا يُنسى في تاريخ كرة القدم الإفريقية، حيث ستحدد هوية بطل القارة لعام 2024. ستجتمع الأمم والجماهير في نقطة التلاقي للتشجيع والتفاعل مع هذا الحدث الكبير، في انتظار معرفة الفريق الذي سيتوجبلقب الأمم الإفريقية لهذا العام. فلنستعد لشهد هذه المعركة الرياضية الملحمية بين نيجيريا والكوت ديفوار ولنترقب اللحظة التاريخية التي ستشهدها أرضية الملعب.

تعرف على موعد مباراة اليوم في نهائي كأس أمم آسيا بين Cote d'Ivoire Vs Nigeria

بتوقيت القاهره 10 مساء بتوقيت مكه المكرمه 11 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة 12 مساء

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا

Arryadia TNT HD

BeIN Sports AFCON 1

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 2 Max

BBC Three

Sky Sports Football UK

Sky Sports Main Event UK

ORTM

Algerian 1 -Local

Ziggo Sport Select HD

Sportdigital

Tele Congo

Gabon 1ere

RTI 1

RTS 2 Senegal

Sky Sports Premier League UK

Max Sport 1 HD

Sport TV6 Portugal

"مباراة البحث عن اللقب".. بجوده عاليه دون تقطيع شاهد المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بين منتخبين Cote d'Ivoire vs Nigeria |يلا شوط

التشكيلة المتوقعة لمنتخب نيجيريا والكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2024

تشكيلة نيجيريا:

حراسة المرمى ستانلي نوابالي

خط الدفاع أولا آينا- ويليام إيكونج- سيمي أجايي- كالفن باسي

خط الوسط أوساي صامويل- فرانك أونيكا- أليكس أيوبي

خط الهجوم أديمولا لوكمان- فيكتور أوسيمين- موسيس سيمون

تشكيلة الكوت ديفوار:

حراسة المرمى يحيى فوفانا

خط الدفاع ويلفريد سينجو- ويلي بولي- إيفان نديكا- جيسلان كونان

خط الوسط سيكو فوفانا- ميشيل سيري- فرانك كيسيه

خط الهجوم ماكس جرادل- سيباستيان هالير- سيمون أدينجرا

معلق المباراة النهائية من كأس أمم إفريقيا 2024

كلفت مجموعة قنوات بي إن سبورتس المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

بينما يقوم المعلق محمد العدالي بالتعليق على مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار عبر قناة الرياضية المغربية.