نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته الأخيرة.. موعد سفر الونش إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موعد سفر محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ومنتخب مصر، إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

موعد سفر الونش إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي



وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أعلن عن إصابة " الونش"، بقطع جزئي في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.



ومن جانبه أكد المصدر، أن الونش سيغادر القاهرة متجهًا إلى ألمانيا، فجر غدًا الإثنين من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبي.



وكان محمود حمدي الونش مدافع القلعة البيضاء، قد تعرض للإصابة خلال الأيام القليلة الماضية، في التدريبات الجماعية للفريق.



وفب نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.