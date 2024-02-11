ساكا يُبدع.. ارسنال يكتسح وست هام بسداسية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الفوز على حساب وست هام يونايتد بستة أهداف دون رد في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة آرسنال ووست هام

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق آرسنال إلى النقطة رقم 52 في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد فريق وست هام يونايتد عند النقطة رقم 36 في المركز الثامن.

وفي البداية سجل ساليبا الهدف الأول لصالح فريق آرسنال في الدقيقة الثانية والثلاثين قبل أن يسجل ساكا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الواحدة والأربعين.

وفي الدقيقة الرابعة والأربعين سجل جابرييل الهدف الثالث لصالح آرسنال، قبل أن يسجل تروسارد الهدف الرابع في الدقيقة 47 قبل نهاية الشوط الأول

وفي الشوط الثاني ومع الدقيقة الثالثة والستين سجل بوكايو ساكا الهدف الثاني له والخامس لفريقه، قبل أن يضيف رايس الهدف السادس في الدقيقة الخامسة والستين.