نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد يقود نانت للفوز على تولوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز نانت على مضيفه تولوز 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

شهدت مباريات الجولة ذاتها، فوز لوريان على ريمس 2-0، فيما تعادل كليرمون وبريست 1-1.

مصطفى محمد يقود نانت للفوز على تولوز

وتقدم نانت في الدقيقة الثانية عن طريق مصطفى محمد، قبل أن يضيف تينو كاديوير الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تهينجس دالينغا الهدف الوحيد لتولوز.

ورفع نانت رصيده إلى 22 نقطة في المركز 12، فيما تجمد رصيد تولوز عند 20 نقطة في المركز 13.