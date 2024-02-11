نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ «دوت الخليج الرياضي» - فايزة العماري تقلب الطاولة في صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد.. والنصر والهلال يدخلان على الخط في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - مازال الجدل دائرًا حول صفقة انتقال كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل 2024-2025.

ما هي آخر تطورات انتقال مبابي إلى الفريق الملكي

يبدو أن قصة رحيل مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد ستمتد إلى آخر لحظات الموسم الجاري، خاصة بعد إعلان أكثر من صحفية فرنسية وإسبانية، موافقة النجم الفرنسي على الانضمام إلى المرينجي في الموسم القادم.

لكن يبدو أن الأمور تغيرت خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرجت تقارير سعودية تفيد بأن مبابي يمتلك عروض ضخمة وفلكية من كبار الدوري السعودين حيث كشف مصدر سعودي لـ "دوت الخليج الرياضي"، بأن ناديي النصر والهلال على رأس المهتمين بالتعاقد مع مبابي خلال الموسم المقبل.

وأضاف المصدر قائلًا:" هناك عروض بأرقام ضخمة وراتب مرتفع على طاولة مبابي ووالدته فايزة العماري التي تُدير أعمال اللاعب الفرنسي".

وكشف مصدر فرنسي في تصريحات مقتضبة لـ "دوت الخليج"، بأن فايزة العماري مازالت لم تحسم مصير نجلها بشكل نهائي وحاسم من الانتقال إلى ريال مدريد، حيث أنها تريد أن تضمن أكبر عائد مادي لمبابي، وهذا ما قد يهدد انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي، خاصة وأن فلورنتينو بيريز وضع سقف للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان ولم يكسره.

وأوضح المصدر الفرنسي، بأن بيريز لا يريد إحداث مشاكل داخل غرفة ملابس ريال مدريد حال حصول مبابي على امتيازات ضخمة مثلما التي يحصل على داخل الفريق الباريسي.

وشدد أن بيريز لن يتواني في التراجع عن التعاقد مع مبابي حال إصرار والدته ووكيله أعماله فايزة العماري على طلباتها المرتفعة من ناحية الراتب وحقوق الصور وأن يكون لنجلها امتيازات أخري.

وأكد مجددًا أن فايزة العماري تريد الخروج بأكبر عائد مادي من صفقة رحيل مبابي عن باري سان جيرمان، كما أن ستدرس بجدية العرض الضخم المقدم من ناصر الخليفي لإبقاء نجلها ضمن صفوف الفريق الباريسي، وأشار أن كل شىء وارد في نهاية المطاف.

