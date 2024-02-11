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أحمد جودة - القاهرة - النسور الخضراء تواجه أفيال كوت ديفوار ..شاهد بالبث المباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا

منافسة افريقية شرسة على كأس أمم إفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا Nigeria vs Cote d'Ivoire..النسور الخضراء تواجه أفيال كوت ديفوار..شاهد بالبث المباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا..يلتقي اليوم منتخبا نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 ويسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وحصد اللقب القاري، وسط توقعات بمباراة قوية ومثيرة.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

النسور الخضراء تواجه أفيال كوت ديفوار..شاهد بالبث المباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا

نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي مثير لكأس أمم إفريقيا 2023

يدخل المنتخب النيجيري بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، باحثًا عن لقبه الرابع في البطولة، بعد غياب لأكثر من 20 عامًا. ويعتمد بيسيرو على نجمه فيكتور أوسيمين، أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الموهوبين.

في المقابل، يطمح منتخب كوت ديفوار، بقيادة المدرب إيمرس فاي، إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق لقبه الثالث في كأس الأمم الإفريقية. ويعتمد فاي على نجمه سيباستيان هالير، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة.

وتأهلت نيجيريا إلى النهائي بعد فوزها على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما تأهلت كوت ديفوار بعد فوزها على الكونغو بهدف دون رد.

وتُعدّ هذه المواجهة هي الأولى بين المنتخبين في نهائي كأس الأمم الإفريقية، مما يضفي عليها المزيد من الإثارة والتشويق.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار



تقام مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان.

وتُعدّ هذه المواجهة هي الأولى بين المنتخبين في نهائي كأس الأمم الإفريقية، مما يضفي عليها المزيد من الإثارة والتشويق.

النسور الخضراء تواجه أفيال كوت ديفوار..شاهد بالبث المباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا

القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2023

القنوات المجانية:

قناة الجزائرية الأرضية: متاحة على قمر النايل سات.

القنوات المشفرة:

شبكة قنوات beIN Sports:

beIN Sports AFCON 1: متاحة على جميع الأقمار الصناعية.

متاحة على جميع الأقمار الصناعية. beIN Sports HD 3 Max: متاحة على جميع الأقمار الصناعية.

متاحة على جميع الأقمار الصناعية. beIN Sports HD 2 Max: متاحة على جميع الأقمار الصناعية.

جدول الترددات

القناة القمر الصناعي التردد الجزائرية الأرضية النايل سات 11257 beIN Sports AFCON 1 جميع الأقمار 11257 beIN Sports HD 3 Max جميع الأقمار 12437 beIN Sports HD 2 Max جميع الأقمار 12437

تشكيل منتخب نيجيريا في كاس امم افريقيا



من المتوقع أن بستخدم البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب منتخب نيجيريا مساء اليوم الأحد لمواجهة منتخب كوت ديفوار التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: كالفن باسي وويليام إيكونج وسيمي أجاي.

خط الوسط: أولا آينا وأليكس أيوبي وفرانك أونيكا وبرايت أوساي.

خط الهجوم: موسيس سيمون وفيكتور موسيس وأديمولا لوكمان.

تشكيل كوت ديفوار ضد منتخب نيجيريا اليوم



يدخل المنتخب الإيفواري المباراة بالقوام التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: زيلفريد سينجو، ويلي بولي، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

خط الوسط: فرانك كيسيه، جان سيري، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ماكسي جراديل، سيباستيان هالير، سيمون أدينجرا.