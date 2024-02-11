تشكيل تشيلسي المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

موعد مباراة كريستال بالاس ضد تشيلسي

يلتقى البلوز مع مضيفه كريستال بالاس، مساء، غدًا، الإثنين، الموافق 12 فبراير 2024، ضمن منافسات الجولة الـ24 من البريميرليج، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام كريستال بالاس

حراسة المرمي: بيتروفيتش.

خط الدفاع: بادياشيلي، تياجو سيلفا، ديساسي، كولويل.

خط الوسط: موسيس كايسيدو، كونور جالاجير، كول بالمر

خط الهجوم: ميخايلو مودريك، رحيم ستيرلنيج، نيكولاس جاكسون.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

