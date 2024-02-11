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أحمد جودة - القاهرة - النسور الخضراء تواجه أفيال كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا ..لا تفوّت موعد المباراة والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، حيث يلتقي منتخبا نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023. يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وحصد اللقب القاري، وسط توقعات بمباراة قوية ومثيرة.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

النسور الخضراء تواجه أفيال كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا..لا تفوّت موعد المباراة والقنوات الناقلة

نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي مثير لكأس أمم إفريقيا 2023

يدخل المنتخب النيجيري بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، باحثًا عن لقبه الرابع في البطولة، بعد غياب لأكثر من 20 عامًا. ويعتمد بيسيرو على نجمه فيكتور أوسيمين، أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الموهوبين.

في المقابل، يطمح منتخب كوت ديفوار، بقيادة المدرب إيمرس فاي، إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق لقبه الثالث في كأس الأمم الإفريقية. ويعتمد فاي على نجمه سيباستيان هالير، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة.

وتأهلت نيجيريا إلى النهائي بعد فوزها على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما تأهلت كوت ديفوار بعد فوزها على الكونغو بهدف دون رد.

وتُعدّ هذه المواجهة هي الأولى بين المنتخبين في نهائي كأس الأمم الإفريقية، مما يضفي عليها المزيد من الإثارة والتشويق.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار



تقام مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان.

وتُعدّ هذه المواجهة هي الأولى بين المنتخبين في نهائي كأس الأمم الإفريقية، مما يضفي عليها المزيد من الإثارة والتشويق.

النسور الخضراء تواجه أفيال كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا..لا تفوّت موعد المباراة والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2023

القنوات المجانية:

قناة الجزائرية الأرضية: متاحة على قمر النايل سات.

القنوات المشفرة:

شبكة قنوات beIN Sports:

beIN Sports AFCON 1: متاحة على جميع الأقمار الصناعية.

متاحة على جميع الأقمار الصناعية. beIN Sports HD 3 Max: متاحة على جميع الأقمار الصناعية.

متاحة على جميع الأقمار الصناعية. beIN Sports HD 2 Max: متاحة على جميع الأقمار الصناعية.

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