نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيجيريا تكتسح كوت ديفوار 6-3 قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري نهائي كأس امم افريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا في المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات كوت ديفوار ونيجيريا

وقبل المواجهة النارية بين كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا فإن المنتخبين قبل تقابلا على المستوي الإفريقي والبطولة القارية في 7 مباريات من قبل حيث حقق منتخب نيجيريا الفوز في 4 مباريات وكان الفوز لكوت ديفوار في مناسبتين والتعادل سيد الموقف في مباراة.

وعلى مستوي جميع المباريات الودية وفي البطولات الآخرى فإن تقابل المنتخبين في 15 مباراة حيث حقق منتخب نيجيريا الفوز في 6 مباريات وكوت ديفوار في 3 مباريات والتعادل في 6 مباريات.

وفيما يخص عدد الأهداف فإن منتخب نيجيريا قد سجل 21 هدف في شباك كوت ديفوار بينما سجل لاعبو الأفيال 13 هدفًا.