بث مباشر يلا كورة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 مجانًا وبدون تقطيع مشاهدة مباراة Côte d'ivoire Vs Nigerian كوت ديفوار (0 - 0) نيجيريا

جولة أفريقية جديدة، تختمم مساء اليوم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار منذ يوم 13 يناير الماضي بمواجهة قوية تجمع بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار صاحبة الأرض والجماهير.

ويسعى البرتغالي جوزية بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا في حصد واقتناص اللقب للمرة الأولى في تاريخه، والرابعة في تاريخ نيجيريا من الأفيال في النسخة 34 من البطولة، مساء اليوم حيث يمتلك عدد كبير من النجوم على رأسهم أحمد موسى، فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي.

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.. موعد المباراة النهائية

كأس الأمم الإفريقية 2023، نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، Côte d'ivoire Vs Nigerian، وستنطلق مباراة النهائي بين منتخب نيجيريا وكوت ديفوار مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بحضور رئيس الكاف الجنوب إفريقي باتريس موتيسيبي، ورئيسي دولتي نيجيريا وكوت ديفوار، بجانب عدد من أساطير الكورة الأفريقية أبرزهم الكابتن حسام حسن، الحاج ضيوف وغيرهم من النجوم.

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.. القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار ومعلق المباراة

البطولة القناة الناقلة كأس الأمم الإفريقية 2023 شبكة قنوات beIN Sports القطرية كأس الأمم الإفريقية 2023 القناة الجزائرية الأرضية

ومن المقرر أن يتولى التعليق على اللقاء المعلق الجزائري المشهور حفيظ دراجي، حيث أسندت شبكة قنوات بين سبورت له مهمة التعليق على اللقاء.

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.. من هم حكام مباراة نيجيريا وكوت ديفوار؟

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة النهائية والتي جاء كالتالي:-

الأسم الجنسية دحان بيدا - حكم للساحة موريتاني إيميليانو دوس سانتوس - حكم مساعد أول أنجولي الحكمة ديانا شيكوتيشا - حكم مساعدا ثاني زامبية محمود إسماعيل - حكم رابع سوداني محمود عاشور - حكم الفيديو مصري الحكمة ماريا ريفيت - حكم فيديو مساعد موريتانية

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.. مشور المنتخب نيجيريا في البطولة

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، وخاض المنتخب النيجيري مجموعة من المباريات القوية قبل الوصول إلى نهائي الكان، حيث بدأ مشوار التأهل بعد الصعود من دور المجموعات كوصيف للمجموعة الأولي التي ضمت كلا من:-

غينيا الاستوائية.

وكوت ديفوار.

وغينيا بيساو.

وافتتحت النسور الخضراء المشوار بتعادل إيجابي مع غينيا الاستوائية بهدف لكل فريق، ثم الانتصار على كوت ديفوار بهدف نظيف، قبل الفوز على غينيا بيساو بهدف، ليتأهل كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

واصطدم المنتخب النيجيري في الدور التالي بنظيرة المنتخب الكاميروني في دور ثمن النهائي حيث حقق الانتصار، قبل الفوز على أنجولا بهدف نظيف في الدور ربع النهائي، وفي مباراة نصف النهائي نجحت النسور الخضراء في اقصاء منتخب جنوب إفريقيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بهدف مقابل هدف، ليضرب موعدا في النهائي مع منتخب كوت ديفوار.

منتخب نيجيريا

ويحتل منتخب نيجيريا التصنيف: الـ 6 في إفريقيا، والـ 42 عالميا، ويعد أفضل إنجاز للنسور هو الحصول على لقب الكان والتتويج به في 3 نسخ سابقة، ويقود المنتخب المدير الفني البرتغالي جوزية بيسيرو، ويلقب المنتخب: باسم النسور الخضراء، ومن أهم اللاعبين، فيكتور أوسيمين، أفضل لاعب بقارة إفريقيا، وأحمد موسى، وتبلغ القيمة السوقية: لنيجيريا 332 مليون يورو.