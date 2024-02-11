انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.. أهمهم وست هام أمام أرسنال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد جدول مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 والقنوات الناقلة هي الأكثر بحثاً في الوقت لمشاهدتها طوال الوقت، وتبث الكثير من المسابقات التي تكون حول العالمي وتأتي في مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 في تمام الساعة الـ 10 مساءاً وملعب “الحسن واتارا”.

مباريات اليوم الأحد

ويهتم الجماهير بمواعيد مباريات اليوم وخاصة الجماهير الإفريقية بشكل عام والمصرية خاصة، والعمل على متابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية، وتقدم بشكل مستمر الكثير من المنافسات الخاصة بالبطولة، وذلك سواء لمتابعة المنتخب المصري أو كل المنتخبات الإفريقية.

جدول مباريات اليوم

ونقدم لكل عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات اليوم في بطولة كأس إفريقيا الحالية، ومنها بطولة كأس إفريقيا الحالية في كوت ديفوار، واليوم تقام المباراة التي تساعد في تحديد المركز الثالث والرابع، وتبث العديد من اللقاءات الهامة اليوم.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

نيجيريا X كوت ديفوار – 10 مساء – beIN Sports HD 3 Max

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام X أرسنال – 4 مساء – beIN Sports HD 1

أستون فيلا X مانشستر يونايتد – 6.30 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X سيلتا فيجو – 3 مساء – beIN Sports HD 3

ريال مايوركا X رايو فاليكانو – 5.15 مساء – beIN Sports HD 3

إشبيلية X أتلتيكو مدريد – 7.30 مساء – beIN Sports HD 3

برشلونة X غرناطة – 10 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا X فروسينوني – 1.30 مساء – AD SPORTS Premium 1

بولونيا X ليتشي – 4 مساء – AD SPORTS Premium 1

مونزا X هيلاس فيرونا – 4 مساء – AD SPORTS Premium 2

جنوى X أتالانتا – 7 مساء – AD SPORTS Premium 1

ميلان X نابولي – 9.45 مساء – AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت X ماينز – 4.30 مساء – beIN Sports HD 5

هوفنهايم X كولن – 6.30 مساء – beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي