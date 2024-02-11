موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا .. إليكم القنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلعب منتخب نيجيريا مساء اليوم الأحد 11 فبراير 2024 أمام نظيره منتخب كوت ديفوار على أرضية ملعب السلام مدينة أبيدجان فى كوت ديفوار ، ضمن منافسات النهائي بطولة كأس أمم إفريقيا في نسختها الجديدة التي تحتضنها ساحل العاج

يورغب منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز بهذه المباراة أمام منتخب كوت ديفوار ، حيث يقود المباراة تحكيمياً الحكم أمين دحان بايدا ويساعد جيرسون دوس سانتوس و ديانا شيكوتيشا و وحكم الفار محمود عاشور

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا

تبدأ مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر مساءً مساءً المملكة العربية السعودية ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا