انت الأن تتابع خبر نهائي كأس مصر في السعودية.. كم سيحصل الأهلي والزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض، ستقام مباراة نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك، ليقام نهائي البطولة الأعرق في الكرة المصرية لأول مرة خارج مصر.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة الكأس بعدد 38 لقب كما أنه حامل لقب النسخة الأخيرة ، بينما الزمالك يملك 28 لقب.

الأهلي وصل لنهائي كأس مصر لعام 2023، بعد الفوز على إنبي في مباراة الدور نصف النهائي، بينما عبر الزمالك عقبة فريق بيراميدز في نفس الدور.

موعد مباراة نهائي كأس مصر 2023

مباراة نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك، تم تقديم موعدها لتقام يوم 8 مارس المقبل، بدلا من يوم 13 من نفس الشهر.

المباراة ستقام على أرضية ملعب المملكة أرينا في الرياض، والذي يعد أحدث ملاعب كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

جوائز نهائي كأس مصر 2023

كل من الفريقين سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، بينما يحصل اتحاد الكرة المصري على 2 مليون دولار للموافقة على إقامة المباراة في الرياض.

الفائز في المباراة النهائية لكأس مصر 2023، سيحصل على 350 ألف دولار، بينما سيحصل الخاسر على مبلغ مقداره 100 ألف دولار.

القناة الناقلة لمباراة نهائي كأس مصر 2023