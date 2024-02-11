تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - اختار ماسيليمانو أليجري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، على تشكيل السيدة العجوز الذي سيدخل مواجهة أودينيزي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي

يلتقى البيانكونيري مع ضيفه أودينيزي، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 12 فبراير 2024 ضمن منافسات الجولة الـ24 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر إلا الرابع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام أودينيزي

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي - بريمر - دانيلو.

خط الوسط: كامبياسو - ماكيني - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش.

خط الهجوم: يلدز- فلاهوفيتش.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المرتبة السابعة عشر برصيد 19 نقطة.

