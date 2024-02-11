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أحمد جودة - القاهرة - ملخص ونتيجة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار مباشر ثانية بثانية

ترقب العشاق لكرة القدم الأفريقية بفارغ الصبر المواجهة النهائية المثيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار. ستكون المباراة النهائية قوة قتال بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب نيجيريا، حيث يتنافسان بشدة للفوز بلقب البطولة الأفريقية المرموقة.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة الحاسمة في تمام الساعة العاشرة مساءً في يوم الأحد، 11 فبراير، على أرض ملعب الحسن واتارا بالعاصمة الإيفوارية. يترقب الجمهور اللحظات المثيرة والمشوقة في هذا الصراع الرياضي الكبير، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الانتصار ورفع كأس البطولة الغالية.

بينما يسعى منتخب نيجيريا لتحقيق حلمه بالفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة، يتطلع منتخب كوت ديفوار إلى تحقيق التتويج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن نال اللقب في نسختي 1992 و2015. يُشار إلى أن هذه المباراة النهائية تعتبر اللقاء الأول بين الفريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، رغم أنهما التقيا في العديد من المرات في مراحل مختلفة من البطولة.

مباشر نهائي كأس أمم افريقيا.. مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا لحظة بلحظة

منتخب كوت ديفوار يتطلع إلى تحقيق إنجاز تاريخي بتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية كمضيف، وذلك ليصبح التاسع في تاريخ البطولة الذي يحقق هذا الإنجاز. وتنضم كوت ديفوار لنخبة المنتخبات المضيفة التي استطاعت التتويج باللقب على ملعبها، مثل مصر وإثيوبيا وغانا والسودان ونيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا وتونس. ويتطلع المنتخب الإيفواري إلى تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وأن يكون الفريق الأول منذ 18 عامًا في أمم إفريقيا يحقق اللقب كمضيف للبطولة.

منتخب كوت ديفوار، الملقب بـ "الأفيال"، يسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي من خلال معادلة عدد ألقاب منتخب نيجيريا في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بكأس الأمم الأفريقية. المنتخب المصري يتصدر هذه القائمة برصيد 7 ألقاب، ويتطلع الأفيال إلى تحقيق نفس الإنجاز والانضمام إلى قائمة الأبطال في تاريخ البطولة.

لحظة بلحظة.. مباشر مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا في نهائي أمم إفريقيا 2024

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها مباشر لحظة بلحظة.. مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2024.

كوت ديفوار - نهائي كأس أمم إفريقيا

موعد مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا نهائي كأس أمم إفريقيا 2024

وتاريخ الموعد النهائي لكأس أمم إفريقيا بين نيجيريا وكوت ديفوار هو الأحد المقبل، الموافق 11 فبراير 2024. ستنطلق المباراة في استاد الحسن وتارا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2024

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا على قنوات beIN SPORTS بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط. وسيكون نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 متاحًا للمشاهدين عبر باقة قنوات ماكس، والتي تتضمن "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX" و"beIN SPORTS HD 3 MAX" و"beIN SPORTS HD 4 MAX".

الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2024

وتتم زيادة قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس أمم إفريقيا في نسخة كوت ديفوار 2024. يقتصر الحصول على هذه الجوائز على المنتخبات التي تأهلت إلى دور ربع النهائي، حيث يحصل كل منتخب يودع المنافسة في هذا الدور على مبلغ 1.3 مليون دولار أمريكي. بينما يرتبط مبلغ 2.5 مليون دولار بالفرق التي تخسر في نصف النهائي، ويتوج البطل بالجائزة الكبرى التي تصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي، بينما تكون جائزة وصافة البطولة 4 ملايين دولار أمريكي.

القيمة التسويقية لمنتخبي كوت ديفوار ونيجيريا

وتتجاوز القيمة التسويقية لمنتخب كوت ديفوار حاجز 334 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب نيجيريا 332 مليون يورو.

نيجيريا - نهائي كأس أمم إفريقيا

تاريخ مواجهات كوت ديفوار ونيجيريا

ويعد هذا اللقاء هو الثامن في تاريخ مباريات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية، حيث تتمتع نيجيريا بالأفضلية في المواجهات السابقة التي جرت بينهما في البطولة، حيث حققت نيجيريا أربع انتصارات مقابل اثنين لكوت ديفوار، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

في اللقاءات السابقة بين المنتخبين في أمم إفريقيا، التقيا ثلاث مرات في مراحل الإقصائيات. اللقاء الأول كان في قبل نهائي نسخة 1994، حيث تعادلوا (2-2) في الوقت الإضافي، وفازت نيجيريا في ركلات الترجيح. أما اللقاء الثاني كان في دور نصف النهائي في نسخة 2006، حيث فازت كوت ديفوار (1-0)، ولكنها خسرت في النهائي. أما اللقاء الثالث في دور الثمانية لنسخة 2013، فكان فوزًا لنيجيريا (2-1)، حيث تابعت مسيرتها نحو التتويج باللقب في تلك البطولة.

تشكيل كوت ديفوار ضد نيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: يحى فوفانا.

يحى فوفانا. خط الدفاع: سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان.

سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان. خط الوسط: جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا. خط الهجوم: كريستيان كوامي – ماكس جراديل – نيكولاس بيبي.

تشكيل نيجيريا ضد كوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا