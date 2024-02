نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ∆∆ ^⁠_⁠^^⁠_⁠^ && | يلا شوت الآن بث مباشر آلحين نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 دون تقطيع مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار (0 - 0) جارية الآن Côte D'ivoire Vs Nigerian في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن بث مباشر آلحين نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 دون تقطيع مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار (0 - 0) جارية الآن Côte D'ivoire Vs Nigerian

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، بث مباشر نهائي كأس الأمم الإفريقية، جولة أفريقية، nigeria،côte d'ivoire vs nigeria،nigeria vs cote d'ivoire،ivory coast vs nigeria،d'ivoire،nigeria vs ivory coast،côte d'ivoire vs nigeria live،cote d'ivoire x nigeria،côte d'ivoire vs nigeria today،match côte d'ivoire vs nigeria،cote d'ivoire vs nigeria، تنطلق مساء اليوم منافسات المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بين منتخب نيجيريا ونظيرة المنتخب الإيفواري المستضيف للبطولة.

يلا شوت الآن بث مباشر آلحين نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 دون تقطيع مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار (0 - 0) جارية الآن Côte D'ivoire Vs Nigerian

وتحظي المباراة بأهتمام عدد كبير من عشاق المستديرة حول العالم، وخاصة لدي الجماهير العربية والإفريقية، ويسعي مستضيف البطولة المنتخب الإيفواري بقيادة إيمرس فاي إلى كتابة تاريخ جديد وحصد لقب الكان للمرة الثالثة في تاريخه في النسخة 34 من البطولة مستغلا عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الحلم واستعادة اللقب الغائب من أكثر من 8 سنوات.

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.. موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

ومن المقرر أن تقام مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 مساء اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الحسن واتارا بالعاصمة الإيفوارية ابيدجان.

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 من هو حكم مباراة نيجيريا وكوت ديفوار؟

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم الحكام الذى سيقود المباراة النهائية والتي جاء كالتالي:-

الأسم الجنسية دحان بيدا - حكم للساحة موريتاني إيميليانو دوس سانتوس - حكم مساعد أول أنجولي الحكمة ديانا شيكوتيشا - حكم مساعدا ثاني زامبية محمود إسماعيل - حكم رابع سوداني محمود عاشور - حكم الفيديو مصري الحكمة ماريا ريفيت - حكم فيديو مساعد موريتانية

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.. القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار ومعلق المباراة

البطولة القناة الناقلة كأس الأمم الإفريقية 2023 شبكة قنوات beIN Sports القطرية كأس الأمم الإفريقية 2023 القناة الجزائرية الأرضية

ومن المقرر أن يتولى التعليق على اللقاء المعلق الجزائري المشهور حفيظ دراجي، حيث أسندت شبكة قنوات بين سبورت له مهمة التعليق على اللقاء.

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.. طريق كوت ديفوار إلى النهائي

بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

ونجح منتخب كوت ديفوار في التأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الأول، التي ضمت كلا من:-

غينيا الاستوائية.

ونيجيريا.

وغينيا بيساو.

برصيد 3 نقاط، بعد تحقيق فوز وحيد أمام غينيا بيساو بهدفين نظيفين، ثم السقوط أمام نيجيريا بهدف في المباراة الثانية، قبل الخسارة الثقيلة برباعية أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة، وفي دور الـ 16 اصطدم منتخب كوت ديفوار بحامل اللقب في النسخة الماضية المنتخب السنغالي لينجح في الإطاحة به خارج البطولة بركلات الترجيح، ليضرب موعد مع مالي في ربع النهائي، ونجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، وفي مباراة نصف النهائي نجح في الفوز على الكونغو بهدف دون رد ليواجة نيجيريا في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

منتخب كوت ديفوار

منتخب كوت ديفوار

ويحتل المنتخب الإيفواري التصنيف: الـ 8 أفريقيًا، والـ 49 عالميا، ونجح في الفوز والتتويج بالقب في نسختين، ويتولي قيادته المدير الفني إيمرس فاي، ويلقب المنتخب الإيفواري بلقب منتخب الأفيال، ومن أبراز نجومه سيباستيان هالير، وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب الأفيال 334.58 مليون يورو.