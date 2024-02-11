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أحمد جودة - القاهرة - عشاق الرياضة..إليكم تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد 2024

تعتبر الرابعة العراقية الرياضية هي من إحدى أفضل القنوات الرياضية التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة وصدى في الوطن العربي ونجد أن هذه القناة تقوم بعرض العديد من المباريات المهمة سواء كان هذا على المستوى المحلي أو البطولات العالمية، مما جعل لها شعبية كبيرة وقد ازداد الحديث عنها خلال الفترة القليلة الماضية خاصة وأنها استطاعت تقوم ببث بعض مباريات كأس آسيا، ونجد أنها تقدم على شاشتها مجموعة من البرامج الرياضية الكبرى الإعلاميين والرياضيين المعروفين في الوطن العربي، وفي هذا الموضوع ومن خلال موقعنا نذكر لكم الترددات الجديدة لها.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية



لقد نالت قناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نقل سات وعرب سات استحسان العديد من عشاق مباراة كرة القدم والساحرة المستديرة وهذا لعدة أسباب من بينها بسها لمباريات كأس آسيا وهذا يعتبر من أهم الأحداث الرياضية على المستوى العالمي ونجد أن أداريه القناة قامت بعمل بعض التغير في الترددات على الأقمار الصناعية المختلفة لذلك في هذه الفقرة سوف نذكر لكم الترددات الجديدة للقناة.



القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي عرب سات



التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.



طريقة ضبط قناة الرابعة العراقية الرياضي



بعد أن تعرفنا على ترددات قناة الرابعة العراقية الرياضية يمكن الآن اتباع تلك الخطوات لتحميل القناة على جهاز الاستقبال الموجود لديكم:

الخطوة الأولى باستخدام جهاز التحكم عن بعد يتم فتح التلفزيون والضغط على قائمة إعدادات الرسيفر كلمة menu.

الخطوة الثانية نقوم فيها باختيار أيقونة التوليف اليدوي أو manual installation.

الخطوة الثالثة يتم فيها كتابة المعلومات الخاصة بالتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

الخطوة الأخيرة الضغط على أيقونة البحث search ويتبع هذا بالانتظار قليلا ومن ثم الضغط على خيار حفظ save.

