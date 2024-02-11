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أحمد جودة - القاهرة - لا تفوت نهائي كأس أمم إفريقيا.. ثبت تردد قناة الجزائرية HD 2024 الرياضية نايل سات وتابع المباراة من بيتك

أعلن التلفزيون الجزائري بشكل رسمي عن إذاعة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية على قناة الجزائرية الأولى، وهذا ما جعل المواطنين والمواطنات بالقارة السمراء يتساءلون عن تردد قناة الجزائرية الأولى، والتي هي قناة مجانية تنقل الدور النهائي من البطولة دون حاجة إلى رسوم أو اشتراكات، حيث قناة مفتوحة وليست مشفرة، فدعونا عبر “دوت الخليج” ننقل لكم ترددها وكيفية فك الشفرة فقط.

تردد قناة الجزائرية 2024 الأولى



يمكن لمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية بشكل عام ومتابعي المباريات المحلية في دولة الجزائر تثبيت قناة الجزائرية الرياضية ومن ثم متابعة ما تعرضه القناة على شاشتها، ويُذكر أن الجزائرية الأولى اليوم بناء على تصريح التلفزيون الجزائري، ستقوم بنقل المباراة النهائية بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب نيجيريا، ولا يتطلب منك عزيزي المشاهد سوى فك الشفرة الخاصة بالقناة فقط، وتأتي إحداثيات القناة على النحو التالي:



القناة الإحداثيات

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11680

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

شفرة القناة 1100001100000000

مفتوحة أم مشفرة مفتوحة



استقبال تردد الجزائرية على النايل سات



القناة ليست مشفرة وإنما مفتوحة تحتاج فقط لفك شفرتها مجانية، ويمكن استقبال وفك الشفرة كما يلي:

التوجه إلى قائمة الأقمار الصناعية، والتي منها إضافة قناة أو تردد جديد.

أضف تردد القناة كما ذكرنا بالجدول بالأعلى، وانتظر لتحميل القناة وتثبيتها على جهازك.



قم بفتح القناة وفي شفرة بايوس bios قم بكتابة كود الشفرة السابق ليتم فتح القناة.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار



يستقبل اليوم ملعب الحسن واتارا مباراة قوية بين منتخب الإيفواري ومنتخب نيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا لعام 2023، حيث تنطلق المباراة في المواعيد التالية:

الساعة الثامنة بتوقيت كوت ديفوار.

الساعة التاسعة بتوقيت نيجيريا.

الساعة 10 بتوقيت القاهرة.

تمام الساعة 11 بتوقيت كلًا من المملكة والأردن وقطر والجزائر.

تمام الساعة 12 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



قناة بين سبورتس لمباراة اليوم



ويتم نقل المباراة أيضًا على قناة بين سبورتس الرياضية ماكس واحد، وقد أدرجت إدارة القنوات التعليق في نهائي كأس أمم أسيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار للمعلق حفيظ دراجي، ويمكن متابعة المباراة على قناة بين سبورتس أو قناة الجزائرية الرياضية، أو أي قناة أخرى من القنوات الناقلة لهذا اللقاء، ولكن أغلبها مشفر والمجانية فقط هي قناة الجزائرية، والتي أعلن التلفزيون الجزائري إذاعته لتلك الجولة اليوم.