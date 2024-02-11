نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة مباراة كوت ديفوار VS نيجيريا في نهائي افريقيا Final Afcon 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت الأنباء عن تردد قناة الجزائرية الأرضية التي ستنقل المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية اليوم الأحد، الموافق 11 فبراير 2024، بين منتخب نيجيريا ومنتخب كوت ديفوار، الأمر الذي أثار حماس المشاهدين العرب والمتابعين لهذا الحدث الكروي الكبير.

يتوقع أن تكون هذه المواجهة من أكثر المباريات المثيرة في تاريخ البطولة، حيث يلتقي الفريقان في نهائي مرتقب يشهد تنافسًا قويًا. وتأتي قناة الجزائرية الأرضية كحاملة لراية البث المباشر لهذا الحدث الكروي الكبير.

المنتخب الإيفواري، صاحب الأرض والجمهور، تأهل بصعوبة بعد أداء متواضع في دور المجموعات، وكاد أن يخرج منها، لكنه نجح في رفع مستواه تدريجيا في المراحل اللاحقة، واليوم يصل إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتخب النيجيري القوي الذي قدم أداءً مميزًا على مدار البطولة.

وينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والمنطقة الإفريقية هذه المواجهة بفارغ الصبر، ويمكنهم متابعة الأحداث المثيرة عبر تردد قناة الجزائرية الأرضية، التي ستقدم بثًا حيًا للمباراة لضمان عدم فوت أي لحظة من هذا الحدث الرياضي الكبير.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

وتقدم قناة الجزائرية الأرضية خدمة بث حي لمتابعيها منذ انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث كانت تركز بشكل خاص على نقل مباريات المنتخب الجزائري والمنتخبات العربية المشاركة. شهدت المراحل الأولى من البطولة خروج عدة منتخبات عربية، مع ترقب كبير للنهائي اليوم، الذي يضمن وجود منتخب عربي وهو المنتخب المغربي ومنافسه المصري، وتوقعات بمباراة شهيرة بينهما.

وعلى الرغم من أن منتخب كوت ديفوار يحمل صفة الفريق المضيف ويتمتع بدعم الجماهير، يُشير التقييم إلى أداء منتخب نيجيريا الذي يعتبر مستحقًا للفوز باللقب بكل جدارة. يُتوقع أن تكون المباراة النهائية مثيرة وممتعة، حيث يتطلع عشاق الكرة الإفريقية إلى لحظات حماسية وأداء رياضي على أعلى مستوى.

كما تظهر قناة الجزائرية الأرضية التزامها بتقديم خدمة بث حي للمباريات، وستكون متابعة هذا الحدث الكروي الكبير ممكنة للمشاهدين العرب من خلال تردد القناة، الذي يوفر فرصة للجماهير للاستمتاع بلحظات المتعة والتشويق في النهائي المرتقب.

القناة الناقلة نهائي أمم إفريقيا

يتطلع عشاق كرة القدم في إفريقيا إلى العثور على تردد قناة الجزائرية الأرضية لمتابعة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، حيث ستكون القناة المنقلة لهذا الحدث الكروي الكبير. يمكنكم التمتع بالمشاهدة عبر الشاشات التالية:

وسيكون هذا التردد مفتاحًا لمتابعة اللقاء النهائي المثير بين المنتخبين، حيث يتوقع الجميع لحظات مشوقة وأداءً رياضيًا مميزًا في هذه المباراة الهامة. لذا، لا تفوتوا فرصة متابعة أحداث المباراة على قناة الجزائرية الأرضية والاستمتاع بأجواء النهائي المثير.

التردد: 11680.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد القناة على هوت يبرد

التردد: 12577.

معدل الترميز:.27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: sd.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على استرا