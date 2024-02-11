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أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس على بتصريحات نارية على قوة فريق إنتر ميلان هذا الموسم والمنافسة على لقب بطولة الدوري الإيطالي.

أليجري يعلق على قوة إنتر ميلان هذا الموسم

وأكد أليجري في تصريحات له:" الانتر هو الفريق المرشح للفوز بالسكوديتو، لم يكن علينا حتى انتظار مباراتهم أمس مع روما".

وتابع'" لقد حققنا 53 نقطة ويجب أن نحقق الفوز غدًا من أجل الابتعاد عن المركز الخامس، أيضًا من أجل تقليص الفارق إلى 4 نقاط مع الانتر الذين يقومون بأشياء غير عادية هذا الموسم".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الفوز أمام نظيره فريق روما بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بالدوري الإيطالي.

ويلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره فريق أودينيزي مساء غدا الإثنين عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة في الجولة 21 من عمر الكالتشيو.