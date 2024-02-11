نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعد لشباب بلوزداد بمران وحيد في الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على الاكتفاء بمران وحيد في الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مرانه الوحيد في الجزائر مساء الخميس المقبل وذلك بعد أن استقر الجهاز الفني علي خوض مران قوي بالقاهرة صباح الأربعاء قبل السفر إلى الجزائر.

وحرص محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمكلف بتولي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي الجزائر علي الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلي الجزائر، لخوض المباراة المرتقبة.

وأجرى الجارحي اتصالات مكثفة مع السفارة المصرية في الجزائر من أجل الاطمئنان علي كافة الأمور الخاصة بالبعثة قبل السفر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري المرتقبة الجمعة المقبل.

ومن المنتظر يلتقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري في الجزائر، بدوري أبطال إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقرر الجهاز الفني، سفر فريق الكرة للجزائر، عصر الأربعاء المقبل بدلًا من الثلاثاء، حيث يخوض مرانه في القاهرة قبل السفر مباشرةً لخوض المباراة المرتقبة.