أرسنال يكتسح وست هام في البريميرليغ
اكتسح أرسنال مُضيفه وست هام بسداسية نظيفة، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليغ".
وحسم أرسنال المباراة من الشوط الأول بتسجيله رباعية عبر الفرنسي ويليام ساليبا (32)، والإنجليزي بوكايو ساكا (41 من ركلة جزاء)، والبرازيلي غابرييل ماغاليس (44) والبلجيكي لياندرو تروسارد (45).
وتواصل طوفان أرسنال، وسجل في الشوط الثاني الهدفين الخامس والسادس بواسطة ساكا (63) ومواطنه ديكلان رايس (65).
وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فريق "المدفعجية" على ملعب "لندن الأولمبي" بهذه النتيجة الكبيرة.
وواصل أرسنال تواجده بقوة في قلب الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي الوصيف، علما بأن الأخير له مباراة مؤجلة بينما توقف رصيد وستهام عقب هذه الهزيمة القاسية عند 36 نقطة بالمرتبة الثامنة.
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وذلك برصيد 54 نقطة.
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