نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفي هويلوند ومكتوميناي.. مانشستر يونايتد يهزم أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز أمام نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "فيلا بارك"، وذلك في إطار الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة 9 مواجهات، فيما يحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 46 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 6 مواجهات.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

سجل راسموس هويلوند الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء أستون فيلا، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها هاري ماجواير برأسية ليتابعها هويلوند بتسديدة يسارية من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وكاد أولي واتكينز أن يسجل هدف التعادل لصالح أستون فيلا في الدقيقة 47، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها واتكينز بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، تصدى لها الحارس أندري أونانا باليد اليمنى ثم أبعدها ديوجو دالوت إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 67، سجل دوجلاس لويز سواريز هدف التعادل لصالح أستون فيلا، بعد تسديدة من ليون بايلي من داخل منطقة الجزاء، تابعها سواريز بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز سكوت مكتوميناي الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 86، بعد عرضية من ديوجو دالوت من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مكتوميناي برأسية قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.