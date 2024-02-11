نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفي محمد يحقق رقمًا قياسيًا مع نانت في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي ونجم المنتخب المصري، أرقامه الإيجابية وذلك عقب فوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

وسجل مصطفى محمد هدف فريقه الأول في المباراة، والذي جاء مع حلول الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

مصطفى محمد ينضم لعمالقة الدوريات الكبرى

وبهدفه اليوم كتب مصطفى رقما مميز ليكون بجانب لاعبين فقط في الدوريات الكبرى الذين سجلوا هدفين من ركلة حرة.

مصطفى بات ضمن قائمة ضمت لاعبين فقط استطاعوا تسجيل هدفين من ركلة حرة وهم، جريمالدو لاعب باير ليڤركوزن وبيستي لاعب هايدنهايم في بوندزليجا



بينما على مستوى الدوري الفرنسي انفرد الفرعون المصري بهذا الرقم.

ويحتل نانت المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، حقق فيهم 6 انتصارات وأربع تعادلات وتلقى 11 هزيمة.