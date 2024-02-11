نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا اليوم الأحد 11-2-2024 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

افتتح راسموس هويلوند أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء أستون فيلا، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها هاري ماجواير برأسية ليتابعها هويلوند بتسديدة يسارية من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل دوجلاس لويز سواريز لصالح أستون فيلا في الدقيقة 67، بعد تسديدة من ليون بايلي من داخل منطقة الجزاء، تابعها سواريز بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل سكوت مكتوميناي الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 86، بعد عرضية من ديوجو دالوت من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مكتوميناي برأسية قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.